Ghedi | morto l' imprenditore agricolo Giovanni Chiappini | ucciso da un infarto

Ultime Notizie dalla rete : Ghedi morto

BresciaToday

L'allarme è scattato verso le 10.30 e, nell' impresa situata lungo Strada Isorella, subito sono state inviate un'auto medica da Brescia e la Croce Rossa di Ghedi, ma - vista la gravità delle condizioni - non c'è stato nulla da fare. Malore sul posto di lavoro, muore 67enne. Tragedia sul posto di lavoro. Un uomo di 67 anni è morto questa mattina - martedì 11 maggio 2021 - a Ghedi, a causa di un malore: probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta in località Ponte Rosso, a Ghedi, a metà mattina. Poco dopo le 10.30.