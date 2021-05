Comunali, l’alleanza Pd-M5s sempre più in salita. Dopo il divorzio romano, parte l’effetto domino sulle altre città (Di martedì 11 maggio 2021) «Abbiamo un’alleanza tra M5s e Pd da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate», ha detto oggi Luigi Di Maio a il Fatto Quotidiano, definendo «apprezzabile» la scelta di Nicola Zingaretti di non candidarsi a sindaco di Roma. Ma il veto posto dai pentastellati, decisi a riproporre Virginia Raggi per un secondo mandato nella Capitale, ha messo in crisi i progetti giallorossi anche in altre città. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, non si ripresenterà all’appuntamento con gli elettori. Ma ha comunque chiarito che a suo giudizio «i matrimoni combinati non funzionano», dunque per le prossime elezioni amministrative «l’unico scenario che escludo al 100% è che appoggeremo il Partito democratico al ballottaggio». Il motivo? «Sarebbe una presa in giro, le intese non si fanno certamente in 10 giorni, tra ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) «Abbiamo un’alleanza tra M5s e Pd da costruire nelle, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate», ha detto oggi Luigi Di Maio a il Fatto Quotidiano, definendo «apprezzabile» la scelta di Nicola Zingaretti di non candidarsi a sindaco di Roma. Ma il veto posto dai pentastellati, decisi a riproporre Virginia Raggi per un secondo mandato nella Capitale, ha messo in crisi i progetti giallorossi anche in. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, non si ripresenterà all’appuntamento con gli elettori. Ma ha comunque chiarito che a suo giudizio «i matrimoni combinati non funzionano», dunque per le prossime elezioni amministrative «l’unico scenario che escludo al 100% è che appoggeremo il Partito democratico al ballottaggio». Il motivo? «Sarebbe una presa in giro, le intese non si fanno certamente in 10 giorni, tra ...

