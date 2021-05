Big Pharma | i veri motivi del boicottaggio di Astrazeneca

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Seguitemi su Telegram per ricevere in tempo reale la notifica sulla diretta 01:00 Vaccini: oggi su Mf i conti di Biontech l’azienda tedesca che con Pfizer fa il vaccino e che da 50 milioni di perdita dell’anno scorso, questo trimestre ha fatto utili per 1,2 miliardi. E prevede di fatturare 12 miliardi. Beh, allora qualche motivo per sputtanare, che costa un decimo, esiste, o no? Gigantesco conflitto di interessi 05:20 Coprifuoco: la solita bagarre, finirà che ci aumenteranno la libertà di solo un’ora. Grazie Speranza… 06:10 Caos sulla giustizia, ma per Nordio le riforme conteranno poco 07:40 Migranti: 70mila pronti a sbarcare in Italia. Non è gestibile dall’Italia e Draghi si appella all’Ue 08:15 Elezioni comunali: traballa l’accordo tra Pd e M5S sulle grandi città. Ferrara sul Foglio spera di non rivedere la Raggi sindaco ...