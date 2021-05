Ben Affleck e Jennifer Lopez | Matt Damon commenta il possibile ritorno di fiamma

Advertising

ValeMastini : RT @LorenzaD_: JLo che si lascia col fidanzato e si ripassa l'ex sarebbe da considerarsi una comune mortale se solo il suo ex non si chiama… - ValeMastini : RT @su_sartadori: onestamente ho bisogno di un'analisi astrale da parte de @ilmerdoscopo sul ritorno di fiamma di JLo e Ben Affleck - ValeMastini : RT @chasingthestars: Scusate?! Ben Affleck e Jlo son tornati insieme dopo quasi vent’anni? #Bennifer - martyla77 : RT @ciakmag: Ciak Gossip: la coppia del momento è #BenAffleck / #JenniferLopez. I due hanno forse ritrovato l'amore dopo essere stati vicin… - chasingthestars : Scusate?! Ben Affleck e Jlo son tornati insieme dopo quasi vent’anni? #Bennifer -

Se il possibile ritorno di fiamma trae Jennifer Lopez ha spiazzato tutti i fan dei celebri Bennifer , anche Matt Damon non è rimasto indifferente alle indiscrezioni su questa nuova coppia. In occasione della sua ...Consigliato per te - Dopo tante voci sulla coppia, Jennifer Lopez eescono allo scoperto confermando ciò che i fan speravano: il ritorno del loro amore 'Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano' , canterebbe qualcuno in questo momento. La storia ...LOS ANGELES - Matt Damon non sa se sia vera la notizia del ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma fa il tifo per i due amici. «Spero che sia vero. Li amo entrambi. Spero che sia vero.Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuovo insieme? Anche Matt Damon ha commentato il loro presunto ritorno di fiamma. Se il possibile ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha spiazzato t ...