Basket | Brindisi batte Varese e vola al secondo posto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Si chiude in bellezza la stagione della Happy Casachela Openjobmetis108-84. Vittoria storica per i ragazzi di Vitucci che conquistano ilal termine della regular season. Giovedì prossimo arriva l’Allianz Trieste per gara 1 dei playoff, con i tifosi diche non vogliono smettere di sognare. Happy Casa-Openjobmetis108-84 Partita intensa con punteggi NBA tra. La Happy Casa mette in campo energia, intelligenza e grandi percentuali al tiro, segnando 108 e portando a casa la partita. La Openjobmetis perde Anthony Beane ma lotta fino alla fine, arrendendosi nel finale ai colpi di Darius Thompson e D’Angelo Harrison. ...