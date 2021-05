Rubano un’auto e riescono a farla immatricolare al PRA come ‘nuova’: denunciato 56enne (Di lunedì 10 maggio 2021) È stata individuata dalla Polizia locale di Cisterna di Latina un’autovettura oggetto di furto con numero di telaio alterato. Nei giorni scorsi, durante un normale posto di controllo nella zona della stazione ferroviaria, la pattuglia ha fermato una Fiat 500L di colore nero condotta da un uomo di Latina. Oltre al controllo dei documenti, gli agenti del Comando di Corso della Repubblica procedevano all’ispezione del veicolo finalizzata all’accertamento del numero di telaio e della targhetta del costruttore. L’assenza della targhetta, obbligatoria per legge, insospettiva gli operanti che procedevano con la verifica del numero di telaio stampigliato sulla scocca del veicolo. Veicolo rubato e… immatricolato nuovamente al PRA Da una prima analisi della sequenza numerica risultava che i caratteri erano differenti rispetto a quelli presenti sui veicoli di marca Fiat. Questi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) È stata individuata dalla Polizia locale di Cisterna di Latinavettura oggetto di furto con numero di telaio alterato. Nei giorni scorsi, durante un normale posto di controllo nella zona della stazione ferroviaria, la pattuglia ha fermato una Fiat 500L di colore nero condotta da un uomo di Latina. Oltre al controllo dei documenti, gli agenti del Comando di Corso della Repubblica procedevano all’ispezione del veicolo finalizzata all’accertamento del numero di telaio e della targhetta del costruttore. L’assenza della targhetta, obbligatoria per legge, insospettiva gli operanti che procedevano con la verifica del numero di telaio stampigliato sulla scocca del veicolo. Veicolo rubato e… immatricolato nuovamente al PRA Da una prima analisi della sequenza numerica risultava che i caratteri erano differenti rispetto a quelli presenti sui veicoli di marca Fiat. Questi, ...

Advertising

CorriereCitta : Rubano un’auto e riescono a farla immatricolare al PRA come ‘nuova’: denunciato 56enne - isadoralarosa : RT @smontavo1: @isadoralarosa @kiara86769608 Non capisco l’auto retwittare è reato o vietato? Si rubano soldi allo stato? È un malcostume c… - smontavo1 : @isadoralarosa @kiara86769608 Non capisco l’auto retwittare è reato o vietato? Si rubano soldi allo stato? È un mal… - Franciscktrue : RT @bikediablo: c'è qualcosa che non mi quadra. negozianti e residenti che si incatenano e dicono no alle ciclabili (di utilizzo pubblico)… - benzinazero : RT @bikediablo: c'è qualcosa che non mi quadra. negozianti e residenti che si incatenano e dicono no alle ciclabili (di utilizzo pubblico)… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano un’auto Gli rubano un'auto sotto casa e gli spaccano l'altra: l'amaro risveglio di un cittadino del Soccorso tvprato.it