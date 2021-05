Io, avvocato con invalidilità, lasciato senza tutele. Dove è finito lo Stato? (Di lunedì 10 maggio 2021) O si elimina il vincolo di incompatibilità della professione con altri lavori o si consente agli avvocati di scegliere di passare all’Inps. In ogni caso urge creare strumenti che tutelano, anche con efficacia retroattiva, i colleghi iscritti e i loro familiari da eventi imprevedibili Gentile redazione, ho trovato il tempo e il coraggio di mettere in comune la mia storia grazie alla pubblicazione del collega di Padova, ipovedente. Mi permetto di aggiungere la mia voce per quanti colleghi vivono una situazione simile. Nel corso della professione, nel pieno della attività, ho perso totalmente il visus dell’occhio sinistro (per un infarto cilio retinico – abbastanza raro – causa stress) mentre l’occhio destro si indebolisce a causa dello sforzo cui lo sottopongo per continuare a lavorare. Ebbene sì, noi altri dobbiamo sopravvivere con circa 650 euro mensili, benché il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) O si elimina il vincolo di incompatibilità della professione con altri lavori o si consente agli avvocati di scegliere di passare all’Inps. In ogni caso urge creare strumenti che tutelano, anche con efficacia retroattiva, i colleghi iscritti e i loro familiari da eventi imprevedibili Gentile redazione, ho trovato il tempo e il coraggio di mettere in comune la mia storia grazie alla pubblicazione del collega di Padova, ipovedente. Mi permetto di aggiungere la mia voce per quanti colleghi vivono una situazione simile. Nel corso della professione, nel pieno della attività, ho perso totalmente il visus dell’occhio sinistro (per un infarto cilio retinico – abbastanza raro – causa stress) mentre l’occhio destro si indebolisce a causa dello sforzo cui lo sottopongo per continuare a lavorare. Ebbene sì, noi altri dobbiamo sopravvivere con circa 650 euro mensili, benché il ...

