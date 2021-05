Christie’s | al via Magnificent Jewels | l’asta delle meraviglie

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) Segnatevi questa data: 12 maggio.didi Ginevra è uno tra gli appuntamenti più attesi per il settore e l’occasione giusta per ammirare, anche attraverso uno schermo, alcune dei gioielli più preziosi in circolazione. Arrivano da collezioni stimate e da privati e sono creazioni artigianali e decisamente lussuose, davvero speciali. Gli estimatori potranno trovare gioielli di Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Reza, Cusi, Chopard, solo per fare alcuni nomi. Uno dei lotti più ambiti? La parure di zaffiri e diamanti di Stephanie de Beauharnais (foto in copertina), granduchessa di Baden e figlia adottiva di Napoleone I. Nove pezzi da sogno: un diadema, un collier, un paio di orecchini, due pendenti, spille, un anello e un braccialetto. Stephanie de Beauharnais ...