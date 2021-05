Si schianta in moto contro l’auto, centauro muore nel Casertano (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Ce), dove un motociclista di 43 anni si è andato a schiantare contro un’auto, ed è morto poco dopo per le ferite riportate. L’uomo è rovinato malamente sull’asfalto, e quando è arrivato il 118, era ormai già deceduto. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale per accertamenti. Sull’incidente indagano i carabinieri. La vittima lascia moglie e due figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Ce), dove unciclista di 43 anni si è andato areun’auto, ed è morto poco dopo per le ferite riportate. L’uomo è rovinato malamente sull’asfalto, e quando è arrivato il 118, era ormai già deceduto. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale per accertamenti. Sull’incidente indagano i carabinieri. La vittima lascia moglie e due figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Si schianta in moto contro l'auto, #Centauro muore nel #Casertano ** - oggitreviso : Perde il controllo della moto e si schianta in galleria: grave centauro di San Biagio - retewebitalia : Perde il controllo della moto e si schianta in galleria: grave centauro di San Biagio - #retewebitalia #news #oggi… - zazoomblog : Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14 - #schianta… - zazoomblog : Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14 - #schianta… -