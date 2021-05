Razzo in caduta:nuove stime indicano rientro su Mediterraneo (Di domenica 9 maggio 2021) Dovrebbe avvenire nel Mediterraneo il rientro del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B, secondo le stime aggiornate del sito Space - Track, basate dei dati del Comando di Difesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Dovrebbe avvenire nelildel secondo stadio delcinese Lunga Marcia 5B, secondo leaggiornate del sito Space - Track, basate dei dati del Comando di Difesa ...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - SkyTG24 : Razzo in caduta sulla Terra, i consigli della Protezione civile: “Non state all’aperto” - susy19711 : RT @Adnkronos: #RazzoCinese in caduta, detriti finiti su Oceano Indiano. - angiuoniluigi : RT @Corriere: Razzo cinese disintegrato vicino alle Maldive nell’oceano Indiano: nessun impatto sull’... -