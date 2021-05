Razzo cinese nell’Oceano Indiano. Ma si può andare avanti così? (Di domenica 9 maggio 2021) Alla fine il Razzo cinese è caduto in mare, nell’Oceano Indiano, vicino alle Maldive, intorno alle quattro e mezza della mattina italiana. Non si registrano danni, né avvistamenti di detriti. A dare per prima la notizia è stata l’agenzia spaziale cinese Cnsa, che finora era stata piuttosto silenziosa. Poi l’ha confermata il Comando aerospaziale nord America (Norad) degli Stati Uniti. Nel rispetto del calcolo delle probabilità, ripetuto continuamente negli ultimi giorni, il primo stadio del Lunga Marcia 5B non ha colpito persone. Ma si può andare avanti così? Non è la prima volta che la Cina preoccupa il mondo che le sue attività spaziali. Inoltre, nei prossimi mesi, Pechino realizzerà dieci missioni molto simili, tutte per realizzare la sua terza ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) Alla fine ilè caduto in mare,, vicino alle Maldive, intorno alle quattro e mezza della mattina italiana. Non si registrano danni, né avvistamenti di detriti. A dare per prima la notizia è stata l’agenzia spazialeCnsa, che finora era stata piuttosto silenziosa. Poi l’ha confermata il Comando aerospaziale nord America (Norad) degli Stati Uniti. Nel rispetto del calcolo delle probabilità, ripetuto continuamente negli ultimi giorni, il primo stadio del Lunga Marcia 5B non ha colpito persone. Ma si può? Non è la prima volta che la Cina preoccupa il mondo che le sue attività spaziali. Inoltre, nei prossimi mesi, Pechino realizzerà dieci missioni molto simili, tutte per realizzare la sua terza ...

