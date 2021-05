Terremoto giustizia, il procuratore Greco pronto a lasciare? (Di sabato 8 maggio 2021) Il procuratore di Milano, Francesco Greco, starebbe valutando di dimettersi prima della scadenza naturale del suo mandato, a novembre prossimo. È quanto emerso da fonti del Tribunale meneghino, dove la tensione, dunque, rimane alta dopo lo scandalo dei verbali secretati consegnati dal pm milanese Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Caso che ora apre una “guerra” tra procure: oltre all’apertura di un fascicolo a Roma, che indaga su Storari per rivelazione di segreto d’ufficio e che ieri ha sentito Davigo come persona informata sui fatti, anche la procura di Brescia indaga per lo stesso reato, con un fascicolo attualmente a carico di ignoti. Parallelamente, è Perugia ad indagare sui contenuti di quei verbali, nei quali l’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara ha parlato di una fantomatica loggia, la cosiddetta ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Ildi Milano, Francesco, starebbe valutando di dimettersi prima della scadenza naturale del suo mandato, a novembre prossimo. È quanto emerso da fonti del Tribunale meneghino, dove la tensione, dunque, rimane alta dopo lo scandalo dei verbali secretati consegnati dal pm milanese Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Caso che ora apre una “guerra” tra procure: oltre all’apertura di un fascicolo a Roma, che indaga su Storari per rivelazione di segreto d’ufficio e che ieri ha sentito Davigo come persona informata sui fatti, anche la procura di Brescia indaga per lo stesso reato, con un fascicolo attualmente a carico di ignoti. Parallelamente, è Perugia ad indagare sui contenuti di quei verbali, nei quali l’ex avvocato esterno dell’Eni Piero Amara ha parlato di una fantomatica loggia, la cosiddetta ...

