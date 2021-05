E’ morto il ‘papà’ delle Vans, Paul Van Doren aveva 90 anni (Di sabato 8 maggio 2021) Paul Van Doren, l”inventore’ delle Vans, è morto a 90 anni. L’imprenditore statunitense, co-fondatore dell’azienda di scarpe e abbigliamento Vans, è stato il creatore di un impero grazie alle sneaker di tela diventate icone della cultura pop. La Vans su Twitter ha scritto: “È con profondo rammarico che Vans annuncia la scomparsa del nostro co-fondatore Paul Van Doren. Paul non era solo un imprenditore, era un innovatore”. Paul ha saputo trasformare un’azienda a conduzione familiare in un marchio riconosciuto a livello globale, dirigendo Vans dalla fondazione nel 1966 fino al 1976, quando prese le redini il fratello Jim. All’epoca Vans ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021)Van, l”inventore’, èa 90. L’imprenditore statunitense, co-fondatore dell’azienda di scarpe e abbigliamento, è stato il creatore di un impero grazie alle sneaker di tela diventate icone della cultura pop. Lasu Twitter ha scritto: “È con profondo rammarico cheannuncia la scomparsa del nostro co-fondatoreVannon era solo un imprenditore, era un innovatore”.ha saputo trasformare un’azienda a conduzione familiare in un marchio riconosciuto a livello globale, dirigendodalla fondazione nel 1966 fino al 1976, quando prese le redini il fratello Jim. All’epoca...

