"Dovete vergognarvi". Scomparsa Denise Pipitone, Piera Maggio fuori di sé dopo quello che è successo in tv (Di sabato 8 maggio 2021) La vicenda riguardante la sparizione di Denise Pipitone è diventata nuovamente predominante in Italia. dopo la storia legata ad Olesya Rostova, la quale si è rivelata non essere la piccola Scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, nel nostro Paese l'attenzione è aumentata sensibilmente, a tal punto che gli inquirenti stanno indagando di nuovo al fine di cercare elementi utili. Nei giorni scorsi c'è stata un'ispezione nella casa di Anna Corona, l'ex moglie del papà biologico di Denise. E proprio la signora Corona ha rilasciato dopo anni un'intervista esclusiva a 'Quarto Grado' per dire la sua: "Non so il perché gli inquirenti stanno lavorando. Ho appreso la notizia dai telegiornali. Se hanno ritenuto opportuno farlo. Non avrei mai toccato una bambina per un tradimento! Io e la mia ...

