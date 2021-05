Calabria zona gialla, nuove regole e misure dal 10 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Calabria zona gialla con nuove regole e misure meno restrittive da lunedì 10 maggio. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19, ha infatti firmato l’ordinanza che dispone le misure della zona gialla, in attuazione dell’ultimo provvedimento del ministro della Salute, firmato ieri. “Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 – è scritto nel provvedimento –, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 ‘disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore’ (che prevede fino alla classe terza ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021)conmeno restrittive da lunedì 10. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19, ha infatti firmato l’ordinanza che dispone ledella, in attuazione dell’ultimo provvedimento del ministro della Salute, firmato ieri. “Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 – è scritto nel provvedimento –, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 ‘disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore’ (che prevede fino alla classe terza ...

