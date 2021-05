Favola Darboe: esordio con la Roma, star in Africa (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Stadio Olimpico di Roma, semifinale di ritorno di Europa League tra la squadra giallorossa, alla ricerca di disperata quanto complicata rimonta, e il Manchester United, una big del calcio inglese che schiera campioni come Edinson Cavani, Paul Pogba, Bruno Fernandes, David de Gea e solo per citarne alcuni. Al minuto numero 30 del primo tempo il difensore della Roma Chris Smalling e’ costretto ad uscire per un infortunio, al suo posto, a sorpresa, il tecnico Paulo Fonseca decide di far entrare un giovanissimo centrocampista, il 19enne Ebrima Darboe, protagonista di una vera e propria Favola. Nato a Bakoteh, distretto di Serekunda, in Gambia, il 6 giugno del 2001, undici giorni prima dell’ultimo scudetto della Roma, Darboe e’ arrivato in Italia a 14 anni, da solo, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)– Stadio Olimpico di, semifinale di ritorno di Europa League tra la squadra giallorossa, alla ricerca di disperata quanto complicata rimonta, e il Manchester United, una big del calcio inglese che schiera campioni come Edinson Cavani, Paul Pogba, Bruno Fernandes, David de Gea e solo per citarne alcuni. Al minuto numero 30 del primo tempo il difensore dellaChris Smalling e’ costretto ad uscire per un infortunio, al suo posto, a sorpresa, il tecnico Paulo Fonseca decide di far entrare un giovanissimo centrocampista, il 19enne Ebrima, protagonista di una vera e propria. Nato a Bakoteh, distretto di Serekunda, in Gambia, il 6 giugno del 2001, undici giorni prima dell’ultimo scudetto dellae’ arrivato in Italia a 14 anni, da solo, ...

