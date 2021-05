Chi è Giorgia Meloni, tra curiosità e vita privata! (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal rapporto complicato con il padre, alla vita con il suo compagno. Ecco a voi Giorgia Meloni: la vita privata, le liti pubbliche, e… Nata il 15 gennaio 1977 (sotto il segno del Capricorno) nella Capitale, Giorgia Meloni è una donna impegnata in politica, leader di Fratelli d’Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità e la sua lite “social” con una famosa attrice dello scenario cinematografico italiano… Chi è Giorgia Meloni? Originaria di Roma è crescita nel quartiere Garbatella; dopo il diploma al liceo linguistico non si è iscritta all’università ma è scesa subito in capo in politica, tra le forze di centro destra (dove milita ancora oggi). Il 2006, per ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal rapporto complicato con il padre, allacon il suo compagno. Ecco a voi: laprivata, le liti pubbliche, e… Nata il 15 gennaio 1977 (sotto il segno del Capricorno) nella Capitale,è una donna impegnata in politica, leader di Fratelli d’Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla suaprivata, passando per alcunee la sua lite “social” con una famosa attrice dello scenario cinematografico italiano… Chi è? Originaria di Roma è crescita nel quartiere Garbatella; dopo il diploma al liceo linguistico non si è iscritta all’università ma è scesa subito in capo in politica, tra le forze di centro destra (dove milita ancora oggi). Il 2006, per ...

