Baggio | «Gli allenatori sono sempre gelosi dei giocatori | noi abbiamo i piedi loro la lavagna»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) «Arrigo Sacchi non mi portò agli Europei del 1996 per dimostrare che gli schemipiù importanti dei: non è arrivato ai quarti di finale…» Robertoavrebbe potuto anche non aggiungere niente. Il concetto è chiarissimo: lui che era estro e fantasia i protagonismi del tecnico non li sopportava. Ma nell’intervista a Emanuela Audisio sul Venerdì lo dice più esplicitamente: «Non ce l’ho con gli, credo che una certaa da parteci sarà. Noila. Ad ammazzare me e quelli come me è stato il calcio tattico, scendere in campo solo per neutralizzare gli altri. E non è normale che uno come Zola sia dovuto andare in Inghilterra perché in ...