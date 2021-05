“Si è ritirato”. Isola dei Famosi, colpo di scena: il concorrente costretto a tornare in Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) Una brutta notizia sconvolge ‘L’Isola dei Famosi’. Uno dei concorrenti in Honduras ha infatti deciso di ritirarsi dal reality show. Una nuova pesante defezione, dopo quelle di Beppe Braida, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. L’edizione del programma Mediaset non è affatto fortunata e Ilary Blasi è costretta nuovamente a fare i conti con un forfait inaspettato. Certo, se ne stava parlando da un po’ di questo problema che stava attanagliando il concorrente, ma non si pensava ad un addio improvviso. La situazione sarebbe dunque più grave del previsto ed è stato necessario riportarlo in Italia per gli accertamenti del caso. Impossibile proseguire dunque l’avventura in Honduras. Proprio in queste ore si stava parlando della problematica legata alla perdita di molti chili da parte dei protagonisti e la redazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Una brutta notizia sconvolge ‘L’dei’. Uno dei concorrenti in Honduras ha infatti deciso di ritirarsi dal reality show. Una nuova pesante defezione, dopo quelle di Beppe Braida, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. L’edizione del programma Mediaset non è affatto fortunata e Ilary Blasi è costretta nuovamente a fare i conti con un forfait inaspettato. Certo, se ne stava parlando da un po’ di questo problema che stava attanagliando il, ma non si pensava ad un addio improvviso. La situazione sarebbe dunque più grave del previsto ed è stato necessario riportarlo inper gli accertamenti del caso. Impossibile proseguire dunque l’avventura in Honduras. Proprio in queste ore si stava parlando della problematica legata alla perdita di molti chili da parte dei protagonisti e la redazione ...

SarcasticBitc : MA IN CHE SENSO UBALDO SI È RITIRATO? #isola #tzvip - rossiscarlet : Io che apprendo che #Ubaldo si è ritirato per motivi di salute #Isola - blackmoonlivght : MA COME UBALDO SI È RITIRATO DALL’ISOLA??! MA IO LO STAVO SALVANDO INSIEME A MIRYEA ?? - WillHerondaleJM : anche Ubaldo si è ritirato, l'isola rimarrà senza concorrenti nel giro di un paio di settimane me lo sento. #isola - LauraCol184 : Noooo anche Ubaldo ritirato ?? ma che è 'sta sfiga quest' anno oh #isola -