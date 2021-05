Ponte sullo Stretto, Tajani: “infrastruttura per unire tutta l’Italia e favorire turismo, commercio e agricoltura” (Di giovedì 6 maggio 2021) WeBuild Tajani ritiene che il Ponte sullo Stretto sia un’opera capace di rappresentare “un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud” “Il Ponte sullo Stretto è un’opera necessaria al rilancio dell’economia italiana. Rappresenta un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud. Un’infrastruttura per unire tutta l’Italia e facilitare turismo, commercio e agricoltura. I soldi ci sono, basta perdere tempo”. Lo scrive sui social Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Il partito azzurro è stato tra i promotori dell’intergruppo parlamentare che sta facendo pressioni al ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) WeBuildritiene che ilsia un’opera capace di rappresentare “un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud” “Ilè un’opera necessaria al rilancio dell’economia italiana. Rappresenta un simbolo per il riscatto della Sicilia e di tutto il Sud. Un’pere facilitare. I soldi ci sono, basta perdere tempo”. Lo scrive sui social Antonio, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Il partito azzurro è stato tra i promotori dell’intergruppo parlamentare che sta facendo pressioni al ...

