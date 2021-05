Il Paradiso delle Signore, Marcello ama Ludovica? La risposta di Pietro Masotti (Di giovedì 6 maggio 2021) Pietro Masotti ha risposto ad un po' di domande fatte da alcuni follower su Instagram e, attraverso le sue risposte, si è carpito qualcosa di interessante riguardo la storia d'amore tra Marcello e Ludovica. I due si metteranno insieme? Si amano? Andiamo subito a scoprirlo! L'interprete di Marcello Barbieri parla del set Per prima cosa Pietro Masotti ha risposto a chi gli ha chiesto come riesca a conciliare l'ansia con la recitazione. L'interprete di Marcello Barbieri ha affermato che la paura talvolta sa essere produttiva dato che stimola adrenalina, ma quando è sul set cerca di porre l'attenzione fuori da sé e di ascoltare l'altro. Essendo un attore professionista, Pietro è ben consapevole di essere pagato per rendere al meglio ciò ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021)ha risposto ad un po' di domande fatte da alcuni follower su Instagram e, attraverso le sue risposte, si è carpito qualcosa di interessante riguardo la storia d'amore tra. I due si metteranno insieme? Si amano? Andiamo subito a scoprirlo! L'interprete diBarbieri parla del set Per prima cosaha risposto a chi gli ha chiesto come riesca a conciliare l'ansia con la recitazione. L'interprete diBarbieri ha affermato che la paura talvolta sa essere produttiva dato che stimola adrenalina, ma quando è sul set cerca di porre l'attenzione fuori da sé e di ascoltare l'altro. Essendo un attore professionista,è ben consapevole di essere pagato per rendere al meglio ciò ...

