Terroristi rossi arrestati in Francia, concluse le udienze per l’estradizione: convocazioni a giugno. Petrella: “Dolore per le vittime” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono iniziate con 4 ore di ritardo, dopo due slittamenti, le udienze fissate per la notifica delle procedure di estradizione in Italia ai nove ex Terroristi rossi italiani in Francia condannati per reati di sangue. A ognuno di loro è stata notificata la richiesta italiana e il calendario delle prime udienze che si terranno a giugno. Dal gruppo dei 10 raggiunti da un mandato di cattura manca sempre Maurizio Di Marzio, tuttora ricercato. Tutti gli altri hanno risposto “no” alla domanda della corte: “Lei, che oggetto di una richiesta di estradizione da parte della Repubblica italiana, vuole rispondere positivamente?”. Successivamente, sono state elencate tutte le accuse e le condanne da scontare in Italia, poi, ad ognuno, è stata offerta la possibilità di fare dichiarazioni. Uno ad uno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono iniziate con 4 ore di ritardo, dopo due slittamenti, lefissate per la notifica delle procedure di estradizione in Italia ai nove exitaliani incondannati per reati di sangue. A ognuno di loro è stata notificata la richiesta italiana e il calendario delle primeche si terranno a. Dal gruppo dei 10 raggiunti da un mandato di cattura manca sempre Maurizio Di Marzio, tuttora ricercato. Tutti gli altri hanno risposto “no” alla domanda della corte: “Lei, che oggetto di una richiesta di estradizione da parte della Repubblica italiana, vuole rispondere positivamente?”. Successivamente, sono state elencate tutte le accuse e le condanne da scontare in Italia, poi, ad ognuno, è stata offerta la possibilità di fare dichiarazioni. Uno ad uno, ...

fattoquotidiano : TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - Agenzia_Ansa : E' l'ex brigatista Sergio Tornaghi il primo degli ex terroristi rossi italiani a passare davanti alla Chambre de l'… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Terroristi rossi arrestati in Francia, iniziate le udienze per l’estradizione. Petrella: “Dolore e compassione per le… -