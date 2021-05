Dayane Mello e Balotelli beccati ancora insieme | lei | “Vedremo” Foto

Conduso6 : @Giada33459946 Nello scherzo la tipa aveva proposto una cosa a tre, le iene hanno giustificato questa cosa facendo… - GDS_it : Notte insieme in un residence, dopo il #GFVip #DayaneMello torna fra le braccia di #MarioBalotelli… - Andra96577875 : RT @rosmellx: te amo dayane mello te amo rosalinda cannavò - FHUDS0NS : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Novella_2000 : Dayane e Balotelli, ora ci sono anche le foto: i due beccati nello stesso residence -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

I due sono stati pizzicati insieme dopo una notte passata in un residence: il calciatore ha tentato di depistare i paparazzi, ma senza ...e la 'nuova' fiamma. Il weekend segreto non è più segreto: come li hanno beccati Pubblicato il 05 - 05 - 2021 alle ore 09:54. Ultima modifica il 05 - 05 - 2021 alle ore 09:54 /È ancora amore tra Dayane Mello e Mario Balotelli . La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi. Sembra infatti che i due abbiano trascorso la notte ..."Ci vogliamo bene, siamo legati" aveva confessato Dayane Mello a proposito di Mario Balotelli, preferendo però non definire il loro rapporto. Quello che lei non ha saputo (o voluto) spiegare a parole, ...