Meteo Weekend | CALDO ESTIVO con i 30°C Insomma | lo aspettavate

(Di martedì 4 maggio 2021) Il tempo sull’Italia non accenna a guarire del tutto, anche perché manca una figura anticiclonica capace di garantire stabilità atmosferica. L’anticiclone al momento non è in grado d’imporsi alle latitudini centro-meridionali del Continente, anche se le perturbazioni più organizzate restano confinate oltralpe. Alcuni impulsi perturbati transitano anche sul Basso Mediterraneo e fanno rotta verso le regioni del Sud Italia e le due Isole Maggiori, a conferma del fatto che l’anticiclone è davvero troppo timido e non riesce a proteggere efficacemente la nostra Penisola. Rimonta calda anticiclonica dal prossimoLa situazione dovrebbe cambiare sul finire della settimana, quando la pressione inizierà ad aumentare e ciò a causa della rimonta di un promontorio anticiclonico che si farà strada dall’Europa Sud-Occidentale. L’anticiclone si eleverà verso l’Italia e poi in ...