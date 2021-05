Bomba Lega sul Ddl Zan | la mossa per affossarlo

(Di martedì 4 maggio 2021) ... in breve tempo la legge potrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ma lae FdI ... IlGiornale.it , può, però svelarne alcuni passaggi cruciali. "Il ddl Zan - spiega una fonte - lavora sulla ...

ricatti88 : RT @tempoweb: Sondaggio bomba, FdI al massimo storico: è a un millimetro dal Pd. Renzi precipita: mai così giù #meloni #30maggio #sondaggio… - FORZAJUVE2012 : “... gli atti di quel Consiglio di Lega riscrivono una parte della storia della Super League che, quindi, non è sta… - alessanFERRON : Sondaggio bomba, Meloni al massimo storico: FdI mette la freccia sul Pd. Lega sotto al 21, Renzi precipita - Il Tem… - ForzaGiorgia2 : RT @davidegalantino: Sondaggio bomba, Meloni al massimo storico: FdI mette la freccia sul Pd. Lega sotto al 21, Renzi precipita - Il Tempo… - AA31192Patriota : RT @tempoweb: Sondaggio bomba, FdI al massimo storico: è a un millimetro dal Pd. Renzi precipita: mai così giù #meloni #30maggio #sondaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Lega

il Giornale

Ma lae FdI intendono muovere battaglia. E da domani i tempi potrebbero allungarsi. Ieri Andrea Ostellari , presidente della Commissione giustizia di Palazzo Madama , lo ha detto chiaramente: "......quelli che in genere pubblicano qualsiasi cazzata riguardi denari riconducibili a Renzi o alla... non voleva che quei verbali -gli scoppiassero in mano. 'Autotutela' - Perché è appunto sin ...Domani il Carroccio presenta il testo alternativo al ddl Zan. Al lavoro c'è Andrea Ostellari. Ecco le modifiche che verranno messe sul tavolo ...Per l'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze ritenuta vicina a Casapound la notte di Capodanno 2018, la corte di ...