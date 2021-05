Serie A, Torino-Parma 1-0: trionfo granata, ducali aritmeticamente in Serie B. La classifica (Di lunedì 3 maggio 2021) il Torino batte per 1-0 il Parma.Arriva con il monday night della trentaquattresima giornata di Serie A l'ennesimo verdetto di una stagione scoppiettante e all'insegna delle sorprese. Il Parma di Roberto D'Aversa retrocede matematicamente in Serie B, al termine di un'annata sportiva decisamente deludente e al di sotto di tutte le aspettative. Fabio Liverani prima, il tecnico classe '75 poi, non sono riusciti a trovare la giusta quadra tecnica ad un organico che, complessivamente, è sempre mancato negli appuntamenti più importanti.Anche contro i corsari granata di Davide Nicola, è arrivata l'ennesima conferma di un'unità d'intenti mancata sin dall'inizio del campionato. Poca intesa tra i reparti a legittimare un reparto offensivo con evidenti ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) ilbatte per 1-0 il.Arriva con il monday night della trentaquattresima giornata diA l'ennesimo verdetto di una stagione scoppiettante e all'insegna delle sorprese. Ildi Roberto D'Aversa retrocede matematicamente inB, al termine di un'annata sportiva decisamente deludente e al di sotto di tutte le aspettative. Fabio Liverani prima, il tecnico classe '75 poi, non sono riusciti a trovare la giusta quadra tecnica ad un organico che, complessivamente, è sempre mancato negli appuntamenti più importanti.Anche contro i corsaridi Davide Nicola, è arrivata l'ennesima conferma di un'unità d'intenti mancata sin dall'inizio del campionato. Poca intesa tra i reparti a legittimare un reparto offensivo con evidenti ...

