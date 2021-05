infoitinterno : Lindsey Vonn, l’allenamento con The Rock è da paura - LaPresse_news : Lindsey Vonn, l’allenamento con The Rock è da paura -

Ultime Notizie dalla rete : Lindsey Vonn

Il Messaggero

Un allenamento insieme a un ex campione del wrestling non pu che essere intenso e al limite dello sforzo atletico. E cos stato il workout in palestra per, sotto l'attenta supervisione di Dwayne "The Rock" Johnson . I due sono amici da tempo e l'ex sciatrice non ha perso occasione per farsi "assistere" dall'attore, per anni star della WWE. ...Leggi anche Da Vanessa Incontrada a Lady Gaga, tutte le star colpite dal body shaming: ecco come hanno reagitoin bikini vittima di bodyshaming: "Non sono una taglia zero, sono ...Un allenamento insieme a un ex campione del wrestling non può che essere intenso e al limite dello sforzo atletico. E così è stato il workout in palestra ...Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.