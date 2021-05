Covid - 19: 959 i nuovi positivi in Campania, altri 30 decessi (Di lunedì 3 maggio 2021) Covid - 19: un decesso a Santa Marina, altri contagi in cinque comuni 3 maggio 2021 Covid a Salerno, 5 nuovi positivi: i dati del Ruggi, pienone all'Usca 3 maggio 2021 Covid killer: muore una ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 3 maggio 2021)- 19: un decesso a Santa Marina,contagi in cinque comuni 3 maggio 2021a Salerno, 5: i dati del Ruggi, pienone all'Usca 3 maggio 2021killer: muore una ...

bassairpinia : CAMPANIA. Covid, solo 959 positivi oggi, ma i tamponi sono stati solo 8658 - - infoitinterno : Covid Campania, oggi 959 contagi e 30 morti: bollettino 3 maggio - infoitinterno : Campania - Covid-19, meno tamponi nel weekend, 959 positivi - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -393 Ieri 1.352 oggi 959 +16 ricoverati,-4 in T.I,1.751 guariti,-834 in I.D… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: oggi in Campania i guariti (1.751) superano nuovamente i nuovi positivi (959) -