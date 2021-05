Borsa: ecco i 50 big del mondo, primo posto per Apple (Di lunedì 3 maggio 2021) Borsa: ecco i 50 big del mondo. Le aziende tech dominano incontrastate i primi posti, con Apple regina assoluta. Tim Cook e i 45 anni di Apple (Foto Forbes.it)Le 50 aziende che valgono di più in Borsa? Quasi tutte big della tecnologia e statunitensi, con qualche eccezione per l’Europa. È quanto si apprende da Wired, che ha commentato gli indici mondiali di Msci. Italia a secco in un settore che, dobbiamo ammetterlo, ci vede ancora molto indietro rispetto al resto del mondo. La top 10 vede grandissimi imprenditori poco più che ventenni in grado di generare e gestire un traffico di denaro impressionante. Non solo, lo strapotere della tecnologia è stato in grado di invertire i posti con storici marchi della finanza con due secoli e oltre di storia sulle ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)i 50 big del. Le aziende tech dominano incontrastate i primi posti, conregina assoluta. Tim Cook e i 45 anni di(Foto Forbes.it)Le 50 aziende che valgono di più in? Quasi tutte big della tecnologia e statunitensi, con qualche eccezione per l’Europa. È quanto si apprende da Wired, che ha commentato gli indici mondiali di Msci. Italia a sin un settore che, dobbiamo ammetterlo, ci vede ancora molto indietro rispetto al resto del. La top 10 vede grandissimi imprenditori poco più che ventenni in grado di generare e gestire un traffico di denaro impressionante. Non solo, lo strapotere della tecnologia è stato in grado di invertire i posti con storici marchi della finanza con due secoli e oltre di storia sulle ...

