Bologna, corpo di una donna trovato a pezzi in un cassonetto. Rinvenuto suicida il fidanzato (Di lunedì 3 maggio 2021) Alcuni residenti, vedendo delle tracce di sangue nei pressi di un cassonetto, hanno segnalato tutto alla polizia. È stato quello il momento in cui è stata fatta la macabra scoperta: in mezzo alla spazzatura è stato Rinvenuto il corpo di una donna fatto a pezzi, probabilmente con un'ascia. Si trattava di Emma Pezemo, una ragazza originaria del Camerun di 31 anni. La ragazza studiava a Bologna per diventare operatrice Socio Sanitaria. Le sue coinquiline, poche ore prima, ne avevano denunciato la scomparsa non avendola vista rientrare. Sono state proprio loro, parlando ai carabinieri, a citare il fidanzato della vittima. Quella sera, infatti, lo avevano chiamato per sapere dove fosse Emma e aveva risposto di non saperlo, mostrandosi preoccupato.

