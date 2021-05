Covid, ancora vittime a Pozzuoli. Muore a poche ore di distanza dal marito (Di domenica 2 maggio 2021) Il virus provoca nuove vittime a Pozzuoli. Negli ultimi due giorni sono stati registrati i decessi a distanza di poche ore di una coppia di anziani residente a Monterusciello. Risultati positivi al Covid-19 circa venti giorni fa sono risultati inutili tutti i tentativi per curarli: il virus ha ucciso prima il marito e a qualche ora di distanza la moglie. Nel contempo, come ha informato il sindaco Vincenzo Figliolia, l’Asl Napoli 2 Nord ha scoperto che tra marzo ed aprile altre sedici persone, tutte residenti a Pozzuoli, sono decedute in seguito alla positività al Covid. Il numero dei decessi in città a causa della pandemia si aggrava ulteriormente e sale a 72. In città rimane alta l’attenzione per i contagi. Nelle ultime 24 ore dai ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Il virus provoca nuove. Negli ultimi due giorni sono stati registrati i decessi adiore di una coppia di anziani residente a Monterusciello. Risultati positivi al-19 circa venti giorni fa sono risultati inutili tutti i tentativi per curarli: il virus ha ucciso prima ile a qualche ora dila moglie. Nel contempo, come ha informato il sindaco Vincenzo Figliolia, l’Asl Napoli 2 Nord ha scoperto che tra marzo ed aprile altre sedici persone, tutte residenti a, sono decedute in seguito alla positività al. Il numero dei decessi in città a causa della pandemia si aggrava ulteriormente e sale a 72. In città rimane alta l’attenzione per i contagi. Nelle ultime 24 ore dai ...

Tg3web : Da Roma ai santuari di tutto il mondo, il Rosario di Papa Francesco per la fine della pandemia. Una staffetta di pr… - RobertoBurioni : Sento parlare di vaccini (di varie nazionalità) che non sono ancora approvati da EMA e FDA. Voi mi conoscete e non… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - fabiocrivel : RT @PicodaMirandola: 8/8 in quanto sono i veri super diffusori e i cospirazionisti di tutto il mondo sono ancora una volta vendicati. Una m… - maurogab1 : RT @PicodaMirandola: 8/8 in quanto sono i veri super diffusori e i cospirazionisti di tutto il mondo sono ancora una volta vendicati. Una m… -