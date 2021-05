LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Bagnaia davanti a Morbidelli, fatica Valentino Rossi (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 10.22 Doppia soft anche per Mir e Quartararo. Ancora una volta Espargarò non si migliora con le gomme morbide. 10.21 Il primo a montare una coppia di gomme soft nuove è Aleix Espargarò. Lo spagnolo dell’Aprilia però non si migliora al primo tentativo. 10.20 Venti minuti al termine, tra poco inizieranno i time-attack. 10.19 Franco Morbidelli, con una media usata al posteriore ed una soft all’anteriore, scala la classifica e si porta in seconda posizione a soli 11 millesimi da Bagnaia! Due italiani davanti! 10.17 In questo momento tutti i piloti montano una soft all’anteriore ed una media al posteriore, ad eccezione di Valentino Rossi e Savadori ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 10.22 Doppia soft anche per Mir e Quartararo. Ancora una volta Espargarò non si migliora con le gomme morbide. 10.21 Il primo a montare una coppia di gomme soft nuove è Aleix Espargarò. Lo spagnolo dell’Aprilia però non si migliora al primo tentativo. 10.20 Venti minuti al termine, tra poco inizieranno i time-attack. 10.19 Franco, con una media usata al posteriore ed una soft all’anteriore, scala la classifica e si porta in seconda posizione a soli 11 millesimi da! Due italiani! 10.17 In questo momento tutti i piloti montano una soft all’anteriore ed una media al posteriore, ad eccezione die Savadori ...

SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: orari TV8, FP3 dalle 9.55. Valentino Rossi in... - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Spagna LIVE: via alle FP3 Valentino Rossi cerca la rimonta - #DIRETTA #MotoGP #Spagna #LIVE: - lillydessi : LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: si parte con le FP3, Valentino Rossi per svoltare - OA Sport - TV8it : Un classico. ? Come il weekend di MotoGP su TV8!? ?Si parte oggi dalle 12.15 con le qualifiche live. Domani è temp… - sportface2016 : #MotoGP, #SpanishGP: segui il LIVE delle FP3 -