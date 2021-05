Ligue 1, il Lille tiene il primo posto: 2-0 sul Nizza grazie a Burak Ylmaz e Celik (Di sabato 1 maggio 2021) Il Lille di Galtier batte per 2-0 il Nizza e ritrova la vetta della Ligue 1 dopo il successo del Psg nel pomeriggio. Decidono un gol per tempo di Burak Yilmaz e del terzino Celik, dopo che ad inizio ripresa il Nizza era rimasto in dieci per il doppio giallo a Lotomba. In attesa delle partite di Monaco e Lione, il Lille torna primo a +1 dal Psg a tre giornate dalla fine. Foto: Twitter Lille L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Ildi Galtier batte per 2-0 ile ritrova la vetta della1 dopo il successo del Psg nel pomeriggio. Decidono un gol per tempo diYilmaz e del terzino, dopo che ad inizio ripresa ilera rimasto in dieci per il doppio giallo a Lotomba. In attesa delle partite di Monaco e Lione, iltornaa +1 dal Psg a tre giornate dalla fine. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

