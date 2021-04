Napoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Napoli-Cagliari è una sfida importantissima gli obiettivi di entrambe le squadre: tutti i modi per assistere al match dello stadio “Maradona”. Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al “Maradona”, dove il Calcio Napoli affronta il Cagliari e sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati Leggi su 2anews (Di venerdì 30 aprile 2021)è una sfida importantissima gli obiettivi di entrambe le squadre: tutti i modi per assistere al match dello stadio “Maradona”. Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al “Maradona”,il Calcioaffronta ile sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati

Advertising

ilnapolionline : Napoli-Cagliari 'giocata' dalla Gazzetta dello Sport (Formazioni) - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH – Del Genio: 'Napoli, Manolas e Fabian Ruiz a centrocampo contro il Cagliari, ancora Osimhen in attacco'… - cn1926it : Le ultime da #Cagliari in vista del #Napoli: recuperato #Cragno, #Sottil non al meglio - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli-Cagliari, dove vedere la partita: canale tv e orario - zazoomblog : Serie A i pronostici della 34ª giornata: Napoli-Cagliari preannuncia spettacolo - #Serie #pronostici #della… -