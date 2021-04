“Giulia Salemi mi odiava” | il toccante retroscena di Fariba Tehrani

(Di venerdì 30 aprile 2021) La mamma diha raccontato un tristesul suo passato di cui nessuno era a conoscenza prima di ora.ha sempre confidato al pubblico del piccolo schermo che quella che spesso è apparsa in tv non è la vera personalità di sua madre. La donna, spesso e volentieri, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - alnomepensodopo : RT @qn_giorno: Giulia Salemi, ragazze al potere: 'Il segreto è non arrendersi mai'/ FOTO @GiuliaSalemi93 - Sonia34564449 : RT @MediasetPlay: #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up... e ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ha pianto in diretta per la madre Fariba e ha contestato una prova. Manuela Ferrera è stata eliminata dall'Isola dei Famosi e Zorzi è esploso e ha attaccato i naufraghi . Stessa cosa ha ...Poco fa, tuttavia, nel corso di una diretta Instagram cone Pierpaolo Pretelli, Dayane ha dichiarato di non credere più nell'amore. Che sia dunque successo qualcosa con Super - Mario? ...La mamma di Giulia Salemi ha raccontato un triste retroscena sul suo passato di cui nessuno era a conoscenza prima di ora.Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono inseparabili e insieme assistono ad uno dei momenti più belli ed emozionanti della gravidanza: l’ecografia ...