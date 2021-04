George Orwell | antidoto all' addomesticamento

(Di venerdì 30 aprile 2021) “La relativa libertà di cui godiamo dipende dall’opinione pubblica. La legge non offre alcuna protezione. I governi fanno le leggi, ma se siano applicate, e come la polizia si comporta, dipende dall’umore generale nel Paese”. Il virgolettato, tratto da un articolo del 1945, è di, lo scrittore più intelligente del ventesimo secolo. L’ho trovato in “Fuori dalla balena”, raccolta di testiiani tutti inediti, tutti intelligentissimi, tutti interessantissimi (perfino quello sulla cucina britannica), pubblicata da una piccola, preziosa casa editrice milanese dal nome preoccupante, Aspis. Tutti utilissimi. Ad esempio l’articolo citato serve a capire che esistenza e applicazione del coprifuoco dipendono più dai governati che dai governanti. Il governo è un notaio, prende nota dell’umore generale del Paese: e l’umore generale ...

Spread the love A volte i classici del passato possono aiutarci a comprendere la contemporaneità. È il caso di "1984" , nono romanzo di, che ci catapulta in una dimensione distopica governata dal Grande Fratello, un'entità minacciosa, ispirata per molti versi ai dittatori del secolo scorso. L'opera didescrive la ...È proprio il tema della libertà ad essere affrontato in un libro appena pubblicato diintitolato "La dittatura del pensiero unico", curato dal vicedirettore del quotidiano "La Verità" e ...Fu lo scrittore più intelligente del ventesimo secolo. Ci insegna che il governo prende solo nota dell'umore del paese. Cosa volete che succeda in un paese di pensionati?Così il suo biografo DJ Taylor. “E lo stupratore Jack London? E Charles Dickens, che maltrattava la moglie?" Il fatto che George Orwell, già gravemente affetto da una malattia polmonare, abbia potuto ...