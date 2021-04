Arrestati e già rimessi in libertà. Beffa sui terroristi fermati a Parigi. Disposte per tutti misure alternative al carcere. Intanto dei tre sfuggiti all’arresto due si sono costituiti (Di venerdì 30 aprile 2021) Se non è una Beffa, poco ci manca. Dopo nemmeno 24 ore dal blitz con cui sono stati fermati sette ex terroristi dell’estrema sinistra (leggi l’articolo), responsabili di alcune delle pagine più nere della storia d’Italia e a seguito della decisione di altri due di consegnarsi alle autorità francesi, il giudice di Parigi ha stupito tutti rimettendoli in libertà vigilata. Questa la misura disposta, pur con diversi gradi di restrizioni dipendenti dalla diversa età e dalle condizioni di salute dei singoli individui, dal togato transalpino e che sarà valida fino al termine dell’iter con cui la giustizia francese deciderà se accogliere o meno la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia. DECISIONE CONTROVERSA. La decisione choc del giudice arriva proprio nel giorno in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Se non è una, poco ci manca. Dopo nemmeno 24 ore dal blitz con cuistatisette exdell’estrema sinistra (leggi l’articolo), responsabili di alcune delle pagine più nere della storia d’Italia e a seguito della decisione di altri due di consegnarsi alle autorità francesi, il giudice diha stupitorimettendoli invigilata. Questa la misura disposta, pur con diversi gradi di restrizioni dipendenti dalla diversa età e dalle condizioni di salute dei singoli individui, dal togato transalpino e che sarà valida fino al termine dell’iter con cui la giustizia francese deciderà se accogliere o meno la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia. DECISIONE CONTROVERSA. La decisione choc del giudice arriva proprio nel giorno in ...

Advertising

Corriere : Già liberi gli ex terroristi arrestati in Francia. I parenti delle vittime: spariranno ... - PaolaAnna8 : RT @laperlaneranera: Già liberi i terroristi arrestati in Francia. In Italia fra 3 anni?? Maxi-operazione Antiterrorismo chiamata; 'Ombre Ro… - nieddupierpaolo : RT @masman007: Altri due br si consegnano, ma i giudici rimettono tutti in libertà. Buoni coi terroristi, duri con chi si difende. Ancora n… - italianfirst2 : RT @italianfirst2: Già liberi i terroristi arrestati in Francia. In Italia fra 3 anni ?? BUFFONATE FRANCESI ???? ?@EmmanuelMacron? ?@Palazzo_C… - 73deva73 : RT @italianfirst2: Già liberi i terroristi arrestati in Francia. In Italia fra 3 anni ?? BUFFONATE FRANCESI ???? ?@EmmanuelMacron? ?@Palazzo_C… -