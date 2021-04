Vincita sospetta a Gratta e Vinci | bloccati tre milioni

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 aprile 2021) La dea bendata? Sembra che stavolta ci abbia visto molto bene baciando per ben due volte lo stessotore. Solo tanta fortuna? Ecco i fatti. Lo scorso 4 febbraio, un giocatore vince un milione di euro alacquistato in una tabaccheria nel modenese. Il 24 febbraio, raddoppia e vince ben duecon un biglietto acquistato a Garda, in proa di Verona, assieme ad un amico. L’uomo, da tre anni in Italia, lavora come piastrellista. Nei suoi confronti sono scattate le indagini da parte della Procura di Verona , in seguito ad una segnalazione scattata dall'Uif, l'Unita' di informazione bancaria della Banca d'Italia, che ha allertato la Guardia di Finanza :le fiamme gialle avevano scoperto che il 40enne aveva disposto un bonifico di 800mila euro sul suo conto corrente in un istituto ...