L’abito da sposa di Lady Diana sarà in mostra a Kensington Palace

L'abito da sposa di Lady Diana è pronto a incantare ancora una volta il pubblico in occasione di una mostra a Kensington Palace. L'abito da sposa di Lady Diana ha fatto sognare intere generazioni e adesso torna a incantare il pubblico dopo 25 anni. La mostra Royal Style in the Making ripercorre, come da titolo, la "creazione dello stile regale", accompagnando i visitatori nel percorso che ha portato alla nascita di capi celebri che hanno segnato i momenti più importanti della vita di palazzo. L'abito da sposa di Lady Diana: il pezzo forte della mostra La mostra londinese si ...

