F1 | Lewis Hamilton e un record storico nel mirino in Portogallo | il britannico può fare la storia nelle qualifiche

(Di giovedì 29 aprile 2021) Siamo alla vigilia del terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Portimao () il Circus delle quattro-ruote torna in scena e si prevede un grande spettacolo. Dopo la gara molto movimentata di Imola, si guarda a questo terzo atto con grande interesse per il duello atteso tra ildella Mercedese l’olandese della Red Bull Max Verstappen. I due contendenti per il titolo mondiale sono separati da un solo punto, in favore di, e possono vantare una vittoria a testa:a segno in Bahrain e Max vittorioso sul circuito del Santerno. In un contesto così serrato partire davanti potrà essere importante. E’ quello che cercherà diil sette volte campione del mondo, tenendo conto che in caso di pole-position questo ...