Ecco perché ho scritto ‘Viva i contanti’

(Di giovedì 29 aprile 2021) Per Bertolt Brecht erano innanzitutto “i discorsi dell’imbianchino”, cioè di Hitler, a spronarlo a comporre poesie. Nel mio piccolo, anzi piccolissimo, ciò che mi spinge a scrivere libri è soprattutto lo sdegno per le frottole propinate agli italiani in tema di denaro, risparmi e previdenza. E ciò vale anche per il mio ultimo libro. Di per sé non ho nulla da ridire quando uno è favorevole ai pagamenti digitali. Ma ho moltissimo da ridire se, per attaccare i contanti, manipola la realtà. Per questo motivo avevoIl risparmio tradito e La pensione tradita, entrambi ora esauriti. E per questo ora hoViva i contanti, smontando una serie di falsità che ritornano su quasi tutte le testate. Si può davvero parlare di “giornale unico” (copyright Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano),in tema di contanti non si notano ...