Dall’Inghilterra | la modella che accusa Ronaldo di stupro chiede 65 milioni di risarcimento

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 aprile 2021) Essendo la fonte il Mirror la notizia va presa con le dovute pinze: Kathryn Mayorga, l’exche avevato Cristianodi averla stuprata nel 2009 a Las Vegas, avrebbe chiesto al bomber della Juve undi 56di sterline, circa 65di euro. L’equivalente di due anni di contratto in bianconero. Il tabloid inglese scrive che il dettaglio economico emerge dagli atti giudiziari.si è più e più volte opposto alle accuse della donna. E già nel 2010 si era accordato per undi 375mila sterline per chiudere la questione senza ulteriori strascichi. L'articolo ilNapolista.