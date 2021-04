Porte girevoli tra politica e affari: in Europa le norme ci sono ma c’è chi riesce ad aggirarle. E a diventare lobbisti sono pure gli alti funzionari (Di mercoledì 28 aprile 2021) “I mercati insegneranno agli italiani a non votare per i partiti populisti alle prossime elezioni”. Con questa frase Günther Oettinger guadagnò notorietà in Italia. Era il maggio del 2018 quando l’allora commissario europeo per il bilancio decise di esporre con queste parole la sua opinione sul nascituro governo gialloverde. Seguirono giorni di roventi polemiche, chiuse dalle scuse ufficiali del politico tedesco. Il primo esecutivo di Giuseppe Conte giurò, si insediò e rimase in carica 15 mesi. Il resto è storia recente. Ma che fine ha fatto oggi Günther Oettinger? Ha lasciato la politica ed è tornato a fare l’avvocato in Germania. Attaccata al chiodo la giacca da commissario europeo ne ha indossate numerose altre come consulente di grandi aziende: collabora con Deloitte, presiede il comitato consultivo di una banca tedesca, è nel consiglio di amministrazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “I mercati insegneranno agli italiani a non votare per i partiti populisti alle prossime elezioni”. Con questa frase Günther Oettinger guadagnò notorietà in Italia. Era il maggio del 2018 quando l’allora commissario europeo per il bilancio decise di esporre con queste parole la sua opinione sul nascituro governo gialloverde. Seguirono giorni di roventi polemiche, chiuse dalle scuse ufficiali del politico tedesco. Il primo esecutivo di Giuseppe Conte giurò, si insediò e rimase in carica 15 mesi. Il resto è storia recente. Ma che fine ha fatto oggi Günther Oettinger? Ha lasciato laed è tornato a fare l’avvocato in Germania. Attaccata al chiodo la giacca da commissario europeo ne ha indossate numerose altre come consulente di grandi aziende: collabora con Deloitte, presiede il comitato consultivo di una banca tedesca, è nel consiglio di amministrazione di ...

