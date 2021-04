Guardare giocare Benzema è come sfogliare il manuale del calcio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è vero che De Laurentiis disse “Benzema è vecchio”. Disse che lui per il Napoli di Ancelotti voleva solo “gente giovane, giovane, giovane”. Il senso della ridondanza anagrafica era quello però, ed era ancora il 2018: Benzema aveva appena 30 anni, era nel fiore della fanciullezza agonistica. I successivi tre li avrebbe passati a fare una cosa facile facile: l’attaccante totale. Fino ad arrivare al 27 aprile 2021, evidentemente vecchissimo, a tenere incollato il Real Madrid alla Champions nonostante il Chelsea, il momentaccio politico di Florentino Perez, il fiasco della Superlega ancora fumante e tutte le sovrastrutture che lui distrugge nel soffio dell’istinto: movimento, rotazione, piede, palla, gol. Benzema è una specie di ripetitore di se stesso. Il gol che segna al Chelsea, quell’1-1 che dà un senso alla semifinale di ritorno, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è vero che De Laurentiis disse “è vecchio”. Disse che lui per il Napoli di Ancelotti voleva solo “gente giovane, giovane, giovane”. Il senso della ridondanza anagrafica era quello però, ed era ancora il 2018:aveva appena 30 anni, era nel fiore della fanciullezza agonistica. I successivi tre li avrebbe passati a fare una cosa facile facile: l’attaccante totale. Fino ad arrivare al 27 aprile 2021, evidentemente vecchissimo, a tenere incollato il Real Madrid alla Champions nonostante il Chelsea, il momentaccio politico di Florentino Perez, il fiasco della Superlega ancora fumante e tutte le sovrastrutture che lui distrugge nel soffio dell’istinto: movimento, rotazione, piede, palla, gol.è una specie di ripetitore di se stesso. Il gol che segna al Chelsea, quell’1-1 che dà un senso alla semifinale di ritorno, ...

