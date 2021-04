"Beppe Grillo? Berlusconi ha fatto di peggio". Davigo, un colpo bassissimo da Floris | Video (Di martedì 27 aprile 2021) "Inopportuno e un errore dal punto di vista politico". Piercamillo Davigo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, giudica negativamente il Video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo. "Lo espone alle critiche, avrebbe fatto bene a evitarlo", spiega l'ex pm di Mani Pulite. "Grillo come Silvio Berlusconi, se lo aspettava?", provoca Floris. E Davigo, da sempre uno dei punti di riferimento morali, "filosofici" e politici del Movimento 5 Stelle, bombarda: "Beh, Berlusconi ha fatto di peggio, anzi molto peggio. Ha cambiato le leggi per non essere processato, ha abolito i reati di cui era accusato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) "Inopportuno e un errore dal punto di vista politico". Piercamillo, ospite di Giovannia DiMartedì su La7, giudica negativamente ildiin difesa del figlio Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo. "Lo espone alle critiche, avrebbebene a evitarlo", spiega l'ex pm di Mani Pulite. "come Silvio, se lo aspettava?", provoca. E, da sempre uno dei punti di riferimento morali, "filosofici" e politici del Movimento 5 Stelle, bombarda: "Beh,hadi, anzi molto. Ha cambiato le leggi per non essere processato, ha abolito i reati di cui era accusato. ...

