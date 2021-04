Ascolti TV 26 aprile | Il Paradiso delle Signore ineguagliabile tra le soap

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 aprile 2021) Arrivano i danti auditel con i numeri deglitvtrasmissioni andate in onda ieri 262021. In prima serata, tra l'ultima puntata de La Fuggitiva e L'Isola dei Famosi, ad avere la meglio è stata la fiction di Rai 1. Molto interessanti i numeri ottenuti dallenel pomeriggio, con Ile DayDreamer tra le più viste. Ma chi di queste due ha avuto la meglio? Andiamo subito a scoprirlo!TV ieri 262021: La Fuggitiva e L'Isola dei Famosi Su Rai 1, La Fuggitiva ha fatto incetta ditv. La puntata finale ha tenuto incollati allo schermo 5.311.000 telespettatori con share del 22.2%. In attesa di scoprire se la fiction avrà un seguito, è possibile rivedere daccapo ...