Verona riapre i musei civici | ingresso in Arena a 1 euro

Advertising

martyla77 : RT @larenait: Prima Pagina di domenica 25 aprile 2021 #Larenaoggi - gidal : RT @larenait: Prima Pagina di domenica 25 aprile 2021 #Larenaoggi - larenait : Prima Pagina di domenica 25 aprile 2021 #Larenaoggi - OltreleColonne : Harmonices riapre la stagione espositiva di Spazio Cordis di Verona con una mostra personale di Jacopo Mazzonelli… - lucianpignataro : Giancarlo Perbellini a Verona riapre tre locali su quattro la settimana prossima -

Ultime Notizie dalla rete : Verona riapre

VeronaEconomia.it

i musei civici un mese e mezzo dopo l'ultima chiusura. A quasi un mese e mezzo dall'ultima chiusura, il portone in legno del Museo di Castelvecchio è stato finalmente riaperto per ..."Certo, c'è ancora molta strada da fare per il ritorno a una vera normalità. Quella fatta di contatti, abbracci, spazi e tempi vissuti senza limitazioni. E il pensiero va a chi ancora non. Tuttavia mi piace pensare che questa ripartenza non sia come le altre ma guardi al futuro con una prospettiva che fino ad oggi non avevamo mai avuto, ovvero quella di un piano vaccinale che ...A quasi un mese e mezzo dall’ultima chiusura, il portone in legno del Museo di Castelvecchio è stato finalmente riaperto.Martedì 27 aprile 2021 alle 18:00 il Teatro Nuovo di Verona riapre con Dentro al teatro, visita-spettacolo in presenza.