Oscar 2020: Anthony Hopkins è il Migliore Attore Protagonista per The Father (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkins segna un nuovo record e diventa il più anziano vincitore di un Oscar per la recitazione conquistando il premio per il Miglior Attore per The Father agli Oscar 2021. A sorpresa, Anthony Hopkins ha vinto l'Oscar come Miglior Attore Protagonista alla 93a edizione degli Academy Awards di Los Angeles battendo il compianto Chadwick Boseman, dato da molti per favorito agli Oscar 2021. Hopkins ha conquistato l'Academy con una nuova incredibile performance diventando, a 83 anni, l'Attore più anziano premiato in una categoria recitativa. Anthony Hopkins, assente alla cerimonia, ha vinto il secondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021)segna un nuovo record e diventa il più anziano vincitore di unper la recitazione conquistando il premio per il Migliorper Theagli2021. A sorpresa,ha vinto l'come Miglioralla 93a edizione degli Academy Awards di Los Angeles battendo il compianto Chadwick Boseman, dato da molti per favorito agli2021.ha conquistato l'Academy con una nuova incredibile performance diventando, a 83 anni, l'più anziano premiato in una categoria recitativa., assente alla cerimonia, ha vinto il secondo ...

