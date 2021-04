25 Aprile a Platì | Falcomatà | “resistenza è anche dire no al vandalismo”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021): il Sindaco metropolitano ha preso parte alla manifestazione pubblica promossa dall’amministrazione platiese in seguito ai danneggiamenti al nuovo centro sportivo “Resistere vuolopporsi al brutto, ricostruire sempre e con tenacia e determinazione far rinascere il bello”. È quanto ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe, intervenuto questo pomeriggio insieme al Consigliere delegato Carmelo Versace, alla manifestazione pubblica “Liberi…Amo”, un’iniziativa fortemente voluta dal Comune del centro pre-aspromontano quale testimonianza da parte di tutta la locale comunità platiese, di partecipazione civile, cittadinanza attiva e impegno per la legalità. La manifestazione, emblematicamente organizzata nel giorno della Festa di ...