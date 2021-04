Vangelo del giorno | Giovanni 10 | 11-18 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 25 aprile 2021) Lo spunto deldel25 Aprile 2021, Domenica: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore”. IV Domenica di Pasqua – IV Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo10,11-18 In quel tempo, disse Gesù: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Collabora col Centro Missionario per la spiritualità missionaria, segue il Movimento adulti scout: col fazzolettone al collo e la chitarra in mano si gusta l'avventura. E la vocazione si ...Con San Giorgio siamo di fronte al confronto tra Dio e l'imperomale, tra l'amore e l'odio, tra la lucee il buioprincipe delle tenebre. In mezzo a questa lotta vi è Cristo. È ...Don Ivan Leto* Con l’immagine del pastore, Gesù rivela la propria identità. Gesù evidenzia il contrasto tra lui, buon pastore e i mercenari che agiscono mossi solamente dal loro interesse, senza preoc ...Oggi nel Vangelo Gesù si presenta come il “Buon pastore”. Uno dei titoli di Gesù che ci è più caro. Guardare a Gesù, il vero, il “buon” e “bel” pastore, ci dona forza e coraggio. Egli non fa mancare l ...